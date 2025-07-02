Большой концерт ​органной, хоровой и ансамблевой музыки пройдёт в печорской кирхе 5 июля

09:52, 02 июля 2025, ПАИ

5 июля в 16:30 в лютеранской кирхе святого Петра на улице Гагарина, 12а в Печорах пройдёт концерт органной, хоровой и ансамблевой музыки, сообщили ПАИ организаторы.

Перед слушателями выступят концертный хор лицея искусств из Санкт-Петербурга под руководством Натальи Никоновой и органистка из Печор Дина Ихина. В концерте также примут участие лауреаты международных конкурсов: Елизавета и Екатерина Беганские (флейты), Марина Мариненко (сопрано), Илона Миргородская (сопрано), дипломант городского конкурса Ника Рожина (сопрано).

В программе: E. Esenvalds «Stars»; Херувимская грузинского распева; Д. Смирнов «Свете тихий». Фрагмент из хорового концерта «Тебе поем»; Е. Петров, стихи К. Бальмонта «Океан»; Л. Вьерн «Вестминстерские колокола»; Г. Гендель Ария исп. Марина Мариненко (сопрано); А. Вивальди Vieni o mio dileto исп. Ника Рожина (сопрано); Ф. Гобер «Греческий дивертисмент» исп. Елизавета и Екатерина Беганские (флейты); Л. Люцци Ave Maria исп. Илона Миргородская (сопрано); Х.-А. Штамм Rondo alla celtica; И. С. Бах Bist du bei mir соло Ника Рожина; В. Вавилов Ave Maria; Дж. Верди Va pensiero из оперы «Набукко»; В. А. Моцарт Jubilate Deo.