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Спорт

Псковичка выиграла на всероссийских соревнованиях по лёгкой атлетике с личным рекордом

Псковичка, воспитанница спортшколы «Надежда» Арина Блюмина выиграла всероссийские соревнования по лёгкой атлетике, которые проходят в Смоленске. Об этом ПАИ сообщили в спортшколе «Надежда».

Фото: спортшкола «Надежда»

Псковская спортсменка одержала победу в беге на 100 метров с барьерами, установив новый личный рекорд 14,6 секунды. Отметим, что в середине июня Блюмина также выиграла открытое первенство Пскова по лёгкой атлетике в этой же дисциплине, показав тогда время 15,7 секунды, а позднее также на всероссийских стартах в Смоленске она остановилась в шаге от пьедестала, показав в финале время 15,2 секунды.

Тренирует спортсменку Екатерина Алексеева.

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