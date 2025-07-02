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Происшествия

Квартира сгорела в пятиэтажке на улице Инженерной в Пскове

Квартира сгорела в пятиэтажке на улице Инженерной в Пскове, сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».

Пожар произошёл в ночь на 2 июля в однокомнатной квартире на четвертом этаже. Огонь почти полностью уничтожил все вещи в квартире, сама квартира закопчена.

Причина возгорания – предположительно аварийный режим работы электроприбора.

Из квартиры эвакуированы два человека.

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