Квартира сгорела в пятиэтажке на улице Инженерной в Пскове

10:49, 02 июля 2025, ПАИ

Квартира сгорела в пятиэтажке на улице Инженерной в Пскове, сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».

Пожар произошёл в ночь на 2 июля в однокомнатной квартире на четвертом этаже. Огонь почти полностью уничтожил все вещи в квартире, сама квартира закопчена.

Причина возгорания – предположительно аварийный режим работы электроприбора.

Из квартиры эвакуированы два человека.