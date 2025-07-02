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Общество

Алексей Несмашный станет гостем программы «Среда обитания»

Программа «Среда обитания» выйдет в эфир радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в среду, 2 июля, в 14:00. Собеседником ведущих Максима Андреева и Елены Лешкиной станет заместитель главы администрации Пскова Алексей Несмашный.

Фото: ПАИ

Сколько в этом году в Пскове было медалистов? Как прошли единые госэкзамены и по каким предметам у псковичей самые лучшие результаты? Как власти Пскова оценивают общегородской выпускной, который состоялся 26 июня? Какие у администрации планы по капитальному ремонту школ и детсадов? Сколько первоклассников придут в школы в новом учебном году? Много ли вообще вакансий в школах и детсадах города и какие специалисты наиболее востребованы?

Об этом и многом другом – в эфире программы «Среда обитания» сегодня в 14:00. Видеотрансляцию программы смотрите на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».

Задать вопросы гостю эфира можно по телефону (8 8112) 672-883.

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