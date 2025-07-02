Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

326 малышей родились в Псковской области в июне

326 малышей родились в Псковской области в июне, сообщается в группе Псковского клинического перинатального центра в соцсети «ВКонтакте».

Фото: ПАИ

В том числе 262 малыша появились на свет в стенах центра, из них 132 мальчика и 130 девочек. В Пскове родились три двойни.

В Великолукском родильном доме в июне появились на свет 64 малыша, из них 30 мальчиков и 34 девочки.

56 женщин стали многодетными мамами, родив третьего ребенка, в 26 семьях появился четвертый малыш, пять женщин стали мамами в пятый раз, одна мама родила шестого ребенка, три мамы – седьмого и одна мама – восьмого, две женщины стала мамами в девятый раз.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












02 июля 2025

Жители Пскова назвали грибные места рядом с городом
02 июля 2025

Сбер открывает возможность платить улыбкой с 14 лет
02 июля 2025

Завершён ремонт участка дороги Печоры – Кочаново – Пыталово – Вышгородок
02 июля 2025

Глава Пскова обсудил с депутатом проблемы седьмого округа
02 июля 2025

О финансовом воспитании детей рассказали псковичам
02 июля 2025

Заключительная в этом парламентском сезоне сессия Псковского областного Собрания пройдёт 10 июля
02 июля 2025

Михаил Ведерников анонсировал запуск спецкурса в Школе креативных индустрий
02 июля 2025

326 малышей родились в Псковской области в июне

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...