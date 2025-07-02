326 малышей родились в Псковской области в июне

11:33, 02 июля 2025, ПАИ

326 малышей родились в Псковской области в июне, сообщается в группе Псковского клинического перинатального центра в соцсети «ВКонтакте».

В том числе 262 малыша появились на свет в стенах центра, из них 132 мальчика и 130 девочек. В Пскове родились три двойни.

В Великолукском родильном доме в июне появились на свет 64 малыша, из них 30 мальчиков и 34 девочки.

56 женщин стали многодетными мамами, родив третьего ребенка, в 26 семьях появился четвертый малыш, пять женщин стали мамами в пятый раз, одна мама родила шестого ребенка, три мамы – седьмого и одна мама – восьмого, две женщины стала мамами в девятый раз.