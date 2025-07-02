Глава Пскова обсудил с депутатом проблемы седьмого округа

12:35, 02 июля 2025, ПАИ

Глава Пскова Борис Елкин вместе с депутатом Псковской городской Думы Ольгой Фёдоровой обсудили основные проблемы округа № 7 и наметили конкретные меры по их устранению в рамках контрольного выезда. Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.

Особое внимание уделено проблемному участку у калитки на входе в территорию лицея «Развитие», где в дождливую погоду образуется большая лужа и впоследствии грязь. Борис Елкин дал поручение рассчитать стоимость работ по асфальтированию этого участка. Планируется сделать новый асфальт, что значительно улучшит комфорт и безопасность тех, кто ходит в эту школу.

Также глава города вместе с депутатом встретился с активными жителями дома № 31 на улице Красноармейской, выявили необходимость создания ТОС. Борис Елкин проконсультировал по организационным вопросам.

На участке торца дома № 51 на улице Юбилейной обсуждается возможность установки ограждения для защиты зелёной зоны сквера, которая страдает от большого потока пешеходов. Также принято решение организовать субботник по высадке деревьев в прилегающем сквере.

Внимание во время выезда уделили участку за воинским мемориальным захоронением, где от припаркованных автомобилей образуются колеи грязи. В ближайшее время будет проведён покос травы на территории мемориала.

Во дворе дома № 1 на улице Майора Доставалова состоялась встреча с представителями ТОС, победившими в конкурсах. Обсудили вопросы межевания и передачи земель Министерства обороны РФ, а также планы по дальнейшему благоустройству территории.

«Продолжаем работать по намеченным планам, отдельная благодарность активным жителям города за готовность решать трудности вместе», – отметил Борис Елкин.