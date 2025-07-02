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Подведены итоги третьего этапа Кубка Псковской области по лыжероллерам и кроссу

Подведены итоги третьего этапа Кубка Псковской области, открытых чемпионата и первенства Великих Лук по лыжероллерам и кроссу, которые прошли 28 июня. Об этом сообщает любитель лыжного спорта из Великих Лук Николай Ласьков на личной странице в соцсети «ВКонтакте».

  • Подведены итоги третьего этапа Кубка Псковской области по лыжероллерам и кроссу
    Фото: Николай Ласьков
  • Подведены итоги третьего этапа Кубка Псковской области по лыжероллерам и кроссу
    Фото: Николай Ласьков
  • Подведены итоги третьего этапа Кубка Псковской области по лыжероллерам и кроссу
    Фото: Николай Ласьков
  • Подведены итоги третьего этапа Кубка Псковской области по лыжероллерам и кроссу
    Фото: Николай Ласьков
  • Подведены итоги третьего этапа Кубка Псковской области по лыжероллерам и кроссу
    Фото: Николай Ласьков
  • Подведены итоги третьего этапа Кубка Псковской области по лыжероллерам и кроссу
    Фото: Николай Ласьков
  • Подведены итоги третьего этапа Кубка Псковской области по лыжероллерам и кроссу
    Фото: Николай Ласьков
  • Подведены итоги третьего этапа Кубка Псковской области по лыжероллерам и кроссу
    Фото: Николай Ласьков
  • Подведены итоги третьего этапа Кубка Псковской области по лыжероллерам и кроссу
    Фото: Николай Ласьков
  • Подведены итоги третьего этапа Кубка Псковской области по лыжероллерам и кроссу
    Фото: Николай Ласьков

На третьем этапе Кубка области спортсмены впервые соревновались на лыжероллерах. На двух первых этапах состязания проходили в дисциплине «кросс». Помимо спортсменов из Псковской области, в состязаниях участвовали лыжники из Андреаполя, Торопца и Западной Двины.

В результате больше всего золотых медалей на счету представителей спортивных школ Невеля и Острова. У Острова победами отличились Надежда Ботова, Анжела Федосеева и Георгий Копаев, а у Невеля – Матвей Лавренов, Марина Иващенко и Юрий Васильев.

Также по две золотые награды на счету спортсменов Пскова, Печор и областной спортивной школы «Олимп». По одной – у лыжников Струг Красных, Западной Двины и Великих Лук. В самом многочисленном зачёте у юношей, среди спортсменов 2014–2015 годов рождения на дистанции 2,5 километра, где за победу боролись 15 атлетов, выиграл стружанин Тарас Гусак. У девушек больше всего участниц (14) зафиксировано в возрастной группе 2012–2013 годов рождения. Победу здесь одержала псковичка Полина Макеева.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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