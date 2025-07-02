36 человек погибло при пожарах в Псковской области за полгода

14:02, 02 июля 2025, ПАИ

2 257 пожаров зарегистрировали в Псковской области с января по июнь. В огне погибло 36 человек, травмы получили девять человек. Среди погибших – 17 лиц без определённого рода деятельности, 12 человек пенсионного возраста, четыре инвалида и три рабочих, сообщили ПАИ в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

За шесть месяцев пожары уничтожили 307 строений, 27 единиц автотранспорта и нанесли материальный ущерб в размере 24 млн 674 тысяч рублей. При пожарах спасли 209 человек, 124 строения и 17 единиц автотранспорта.

Основными причинами возгораний стали неосторожное обращение с огнём (1 937 случаев), нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования (161), нарушение правил устройства и эксплуатации печи (81), поджоги (31), на транспорте (28), нарушение правил пожарной безопасности при проведении газосварочных работ (5), шалости детей с огнём (5), оставление источника открытого огня без присмотра (4), грозовой разряд (2), оставление горючих материалов вблизи источников высокой температуры (1), нарушение правил устройства и эксплуатации газового оборудования (1) и иные (1).

Напомним, чтобы отдых летом был как можно более безопасным, следует соблюдать правила пожарной безопасности.

Так, при приготовлении шашлыка на даче или приусадебном участке мангал необходимо устанавливать в специально отведённом месте, как можно дальше от дома и других строений, чтобы минимизировать риск возникновения пожара. В непосредственной близости от мангала должны находиться средства для тушения огня. Запрещено разжигать огонь в ветреную погоду, а также рядом с деревьями и сухими растениями.

Для розжига не рекомендуется использовать легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, так как их пары могут воспламениться при поднесении спички.

Нельзя оставлять разожжённый мангал без присмотра и поручать его охрану детям. Кроме того, стоит помнить, что искры от огня могут разлетаться на значительное расстояние и вызвать пожар.