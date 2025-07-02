Артисты Мариинского театра выступят в усадьбе Римского-Корсакова в Псковской области

14:15, 02 июля 2025, ПАИ

8 июля, в День семьи, любви и верности, в 14:00 в музее-усадьбе Н. А. Римского-Корсакова в Вечаше в Плюсском районе состоится концерт солистов Мариинского театра. Антон Перминов, Анастасия Калагина, Дарья Терещенко и Оксана Клевцова исполнят знаменитые романсы и другие произведения русских и зарубежных композиторов, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Сценическая судьба опер Римского-Корсакова долгие годы была связана с Мариинским театром. Комозитор писал свои оперы с расчетом на петербургскую сцену, силы ее артистов и оркестр.

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