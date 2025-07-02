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Экономика

Более 200 сотрудников завода «Титан-Полимер» повысили квалификацию с начала года

Цикл обучающих программ для работников прошёл на заводе «Титан-Полимер» с начала года. 221 сотрудник получил возможность пройти курсы повышения квалификации, сообщили ПАИ в пресс-службе предприятия.

Фото: пресс-служба завода «Титан-Полимер»

«Титан-Полимер» регулярно проводит обучение по работе с новейшим высокотехнологичным оборудованием. Программа направлена на профессиональное совершенствование персонала и обеспечение эффективной эксплуатации современных производственных линий. Обучение и переобучение включали лекции и практические занятия, а также стажировки под руководством опытных наставников. Особое внимание было уделено изучению новейших технологий и оборудования, а также развитию у сотрудников профессиональных навыков, необходимых в эпоху цифровой трансформации.

В числе направлений подготовки и переподготовки – охрана труда, работа с подъёмными механизмами и на высоте, строповка грузов, эксплуатация энергоустановок, правила поведения в чрезвычайных ситуациях и выполнение требований пожарной безопасности. Кроме того, все сотрудники завода прошли занятия по оказанию первой помощи пострадавшим.

«Разработанные программы подготовки и переподготовки позволяют нашим сотрудникам своевременно и эффективно адаптироваться к современным вызовам, осваивать и развивать новые компетенции и применять их на практике, чтобы обеспечивать конкурентоспособность завода в краткосрочной и долгосрочной перспективе. Будем работать над расширением спектра образовательных треков», – отметил генеральный директор завода «Титан-Полимер» Павел Матыцын.

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