Начался ремонт на круговом перекрёстке на улице Инженерной в Пскове

15:16, 02 июля 2025, ПАИ

Начался ремонт на круговом перекрёстке на улице Инженерной в Пскове, сообщил в своем телеграм-канале глава города Борис Елкин.

«Уже выполнен демонтаж светофоров. Приступили к работам по выборке грунта для уширения проезжей части. При поступлении закладных деталей приступим к переносу опор», - уточнил глава Пскова.

В связи с дорожными работами движение по участку улицы Инженерной может быть затруднено или перекрыто. Борис Елкин попросил горожан-автовладельцев иметь это в виду при планировании маршрутов.

Работы завершатся 30 сентября.