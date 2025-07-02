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Общество

Начался ремонт на круговом перекрёстке на улице Инженерной в Пскове

Начался ремонт на круговом перекрёстке на улице Инженерной в Пскове, сообщил в своем телеграм-канале глава города Борис Елкин.

Фото из телеграм-канала Бориса Елкина

«Уже выполнен демонтаж светофоров. Приступили к работам по выборке грунта для уширения проезжей части. При поступлении закладных деталей приступим к переносу опор», - уточнил глава Пскова.

В связи с дорожными работами движение по участку улицы Инженерной может быть затруднено или перекрыто. Борис Елкин попросил горожан-автовладельцев иметь это в виду при планировании маршрутов.

Работы завершатся 30 сентября.

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