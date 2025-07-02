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Спорт

Псковичи выиграли медали чемпионата России по бадминтону для лиц с ПОДА

Псковичи выиграли медали чемпионата России по бадминтону для лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, который прошёл в Раменском с 25 по 30 июня. Об этом ПАИ сообщили в Центре спортивной подготовки Псковской области.

  • Псковичи выиграли медали чемпионата России по бадминтону для лиц с ПОДА
    Фото: Центр спортивной подготовки Псковской области
  • Псковичи выиграли медали чемпионата России по бадминтону для лиц с ПОДА
    Фото: Центр спортивной подготовки Псковской области
  • Псковичи выиграли медали чемпионата России по бадминтону для лиц с ПОДА
    Фото: Центр спортивной подготовки Псковской области
  • Псковичи выиграли медали чемпионата России по бадминтону для лиц с ПОДА
    Фото: Центр спортивной подготовки Псковской области
  • Псковичи выиграли медали чемпионата России по бадминтону для лиц с ПОДА
    Фото: Центр спортивной подготовки Псковской области

Екатерина Огинская выиграла два серебра в парном женском и смешанном разрядах (спортивный класс SL3-SU5). В свою очередь Эдуард Огинский завоевал бронзу в парном мужском разряде (спортивный класс SL3-SL4).

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