Псковичи выиграли медали чемпионата России по бадминтону для лиц с ПОДА

15:25, 02 июля 2025, ПАИ

Псковичи выиграли медали чемпионата России по бадминтону для лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, который прошёл в Раменском с 25 по 30 июня. Об этом ПАИ сообщили в Центре спортивной подготовки Псковской области.



Фото: Центр спортивной подготовки Псковской области



Фото: Центр спортивной подготовки Псковской области



Фото: Центр спортивной подготовки Псковской области



Фото: Центр спортивной подготовки Псковской области



Фото: Центр спортивной подготовки Псковской области









Екатерина Огинская выиграла два серебра в парном женском и смешанном разрядах (спортивный класс SL3-SU5). В свою очередь Эдуард Огинский завоевал бронзу в парном мужском разряде (спортивный класс SL3-SL4).

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