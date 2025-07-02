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Общество

В первые классы школ Пскова уже подали 2600 заявлений

В первые классы школ Пскова уже подали 2 600 заявлений. Однако заявочная кампания ещё не закончилась, сообщил заместитель главы городской администрации Алексей Несмашный в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в среду, 2 июля.

Фото: ПАИ

Заявочная кампания продолжится до 7 июля. «И мы по опыту для себя предполагаем, что будет до 2 700 заявлений», – заметил гость студии.

Алексей Несмашный. Фото: ПАИ

Он уточнил, что каждый год примерно одинаковое количество первоклассников.

Также Алексей Несмашный подтвердил, что классы будут большие и классов в параллели будет много.

«Мы, конечно, приветствуем и очень рады тому, что у нас тенденция не на уменьшение первоклассников. Она либо держится, либо чуть-чуть прирастает. <...> Мы стремимся за счёт ввода новых классов, новых учреждений создать максимально комфортные условия для образовательного процесса как детей, так и педагогов, родителей», – заключил спикер.

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