О капитальном ремонте школ и детсадов в Пскове рассказал Алексей Несмашный

18:59, 02 июля 2025, ПАИ

О капитальном ремонте школ и детсадов рассказал заместитель главы администрации Пскова Алексей Несмашный в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в среду, 2 июля.

Программа капитального ремонта позволила отремонтировать большое количество школ, заметил Алексей Несмашный.

«Все годы до этого капитально ремонтировались школы. Наконец-то, спасибо нашему президенту, у нас в нацпроект добавились дошкольные учреждения – детские сады. И первое такое учреждение, которое у нас на территории города ремонтируется – это детский сад № 54», – отметил гость студии.

Подрядчик приступил к работе без задержек и несмотря на погодные условия, на сегодняшний день почти 80 % кровли выполнено, уточнил Алексей Несмашный.

Он добавил, что в детском саду была проблема с горячей водой и сейчас там полностью поменяли отопительную систему, горячее водоснабжение. Работа идёт по графику, заметил спикер.

Также капитально ремонтируют общеобразовательную школу № 13. «На сегодняшний день мы в графике и рассчитываем, что темп работы сохранится. Я рассчитываю, что 1 сентября у нас дети пойдут в эти два учреждения на учёбу в новые, обновлённые здания», – сказал Алексей Несмашный.