Фольклорный праздник «Накануне Купалы» пройдёт в Псковской области
Фольклорный праздник «Накануне Купалы» пройдёт в деревне Гоголево Локнянского района 5 июля, сообщили ПАИ в пресс-службе Полистовского заповедника.
Программа праздника начнётся в 13:00 с театрализованного представления для детей «Лесная сказка» в местном доме культуры.
Основные события развернутся на территории гостевого дома Полистовского заповедника, где с 14:00 заработают палатки с ярмаркой, угощениями, творческими и научными мастер-классами, народными играми для детей и взрослых.
На фольклорных площадках будет плетение венков, знакомство с купальскими традициями, также будут работать площадки «Женский круг» и «Молодецкие забавы».
В 15:00 стартует концертная программа с участием творческих коллективов из Новоржева, Локни, Санкт-Петербурга и других городов.
Кульминацией праздника станет действо вокруг костра в 17:30, включающее хороводы, обрядовые игры и запуск венков в реку Хлавица.
Завершение мероприятия запланировано на 18:30. Организаторы отмечают, что программа может быть скорректирована в зависимости от погодных условий.
Добраться до места проведения праздника можно по координатам: 56.999893, 30.561277.