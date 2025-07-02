Фольклорный праздник «Накануне Купалы» пройдёт в Псковской области

18:58, 02 июля 2025, ПАИ

Фольклорный праздник «Накануне Купалы» пройдёт в деревне Гоголево Локнянского района 5 июля, сообщили ПАИ в пресс-службе Полистовского заповедника.

Программа праздника начнётся в 13:00 с театрализованного представления для детей «Лесная сказка» в местном доме культуры.

Основные события развернутся на территории гостевого дома Полистовского заповедника, где с 14:00 заработают палатки с ярмаркой, угощениями, творческими и научными мастер-классами, народными играми для детей и взрослых.

На фольклорных площадках будет плетение венков, знакомство с купальскими традициями, также будут работать площадки «Женский круг» и «Молодецкие забавы».

В 15:00 стартует концертная программа с участием творческих коллективов из Новоржева, Локни, Санкт-Петербурга и других городов.

Кульминацией праздника станет действо вокруг костра в 17:30, включающее хороводы, обрядовые игры и запуск венков в реку Хлавица.

Завершение мероприятия запланировано на 18:30. Организаторы отмечают, что программа может быть скорректирована в зависимости от погодных условий.

Добраться до места проведения праздника можно по координатам: 56.999893, 30.561277.