Пять километров выравнивающего слоя асфальта уложили на дороге Порхов – Успенье

19:24, 02 июля 2025, ПАИ

Ремонт дороги Порхов – Успенье продолжается в Бежаницком муниципальном округе. На участке с 86-го по 91-й километр завершили укладку пяти километров выравнивающего слоя асфальтобетонного покрытия. Работы выполняет Псковавтодор в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщили ПАИ в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Псковской области.

Напомним, что ранее на этом участке провели подготовительные работы и фрезерование изношенного покрытия. Следующим этапом станет укладка верхнего слоя асфальта. На реализацию проекта выделили 123,6 миллиона рублей.

Дорога Порхов – Успенье обеспечивает транспортное сообщение между Порховским, Дедовичским и Бежаницким округами. Она соединяет федеральную трассу Р-56 с региональными маршрутами, обслуживая значительные объёмы грузовых и пассажирских перевозок.