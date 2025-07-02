Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Пять километров выравнивающего слоя асфальта уложили на дороге Порхов – Успенье

Ремонт дороги Порхов – Успенье продолжается в Бежаницком муниципальном округе. На участке с 86-го по 91-й километр завершили укладку пяти километров выравнивающего слоя асфальтобетонного покрытия. Работы выполняет Псковавтодор в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщили ПАИ в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Псковской области.

Фото: министерство транспорта и дорожного хозяйства Псковской области

Напомним, что ранее на этом участке провели подготовительные работы и фрезерование изношенного покрытия. Следующим этапом станет укладка верхнего слоя асфальта. На реализацию проекта выделили 123,6 миллиона рублей.

Дорога Порхов – Успенье обеспечивает транспортное сообщение между Порховским, Дедовичским и Бежаницким округами. Она соединяет федеральную трассу Р-56 с региональными маршрутами, обслуживая значительные объёмы грузовых и пассажирских перевозок.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












02 июля 2025

Псковская делегация посетила «Бал Победы» в Москве
02 июля 2025

2 730 деревьев убрали с ЛЭП в Псковской области после шторма
02 июля 2025

Алексей Несмашный стал гостем «Серебряного дождя». Главное
02 июля 2025

Пять километров выравнивающего слоя асфальта уложили на дороге Порхов – Успенье
02 июля 2025

2,8 тысячи человек остаются без электричества в Псковской области
02 июля 2025

О капитальном ремонте школ и детсадов в Пскове рассказал Алексей Несмашный
02 июля 2025

Фольклорный праздник «Накануне Купалы» пройдёт в Псковской области
02 июля 2025

Псковские следователи выявили новый эпизод преступной деятельности Александра Грацкого

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...