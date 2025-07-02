Псковская делегация посетила «Бал Победы» в Москве

20:41, 02 июля 2025, ПАИ

Псковская делегация посетила «Бал Победы» в Москве. Он прошёл в Центральном академическом театре Российской армии, сообщили ПАИ в министерстве образования региона.

Участниками мероприятия стали делегации из 73 регионов России, ветераны, «дети войны», представители культурных и общественных организаций. Псковскую область представляли студент Псковского агротехнического колледжа Владислав Миколиков и ученица псковского лицея «Развитие» Екатерина Сысоева.

Бал включал в себя три танцевальных блока, которые состояли из 12 танцевальных номеров. Это классический вальс, полька и кадриль, танго и бальные игры. После завершения бала все делегации получили в подарок книгу «Азбука Победы». Это интерактивное издание, снабжённое технологией дополненной реальности.

Отметим, что проект был организован Союзом директоров организаций СПО России при поддержке Минпросвещения России, Минобороны России.