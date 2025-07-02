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Происшествия

Полиция провела проверку по факту публикации конфликта владелец лошадей в Пскове

Проверку по факту публикации в социальных сетях фрагмента конфликта владелец лошадей в Пскове провели полицейские. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Участниц инцидента удалось установить менее чем за сутки. Ими оказались 17-летние девушки – выпускницы псковского лицея и школы. Причиной драки стало то, что владелицы животных не смогли мирно решить, кто будет катать детей у детской площадки в Финском парке. Словесный конфликт перерос в применение физической силы.

По данному факту составлен протокол по статье 20.1 КоАП РФ по факту мелкого хулиганства. Материалы передадут в псковскую комиссию по делам несовершеннолетних.

Кроме того, составлены материалы по статье 6.1.1 за нанесение побоев участниками конфликта. Дополнительно готовятся документы для привлечения девушек к ответственности по факту нарушения закона Псковской области за выгул животных в неположенном месте.

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