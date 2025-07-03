Псковские дорожники освободили 2300 километров обочин от борщевика

08:00, 03 июля 2025, ПАИ

Дорожники выполнили механизированный окос обочин 2300 линейных километров в рамках борьбы с борщевиком Сосновского на территории Псковской области. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

На совещании, посвящённом промежуточным итогам борьбы с борщевиком в регионе, Михаил Ведерников отметил, что в конце прошлого года был утверждён трёхлетний план, согласно которому большинство проблем, связанных с этим сорняком, должно быть решено до конца 2027 года.

«С 2019 года мы последовательно увеличивали финансирование с 1,2 до более чем 25 миллионов рублей, это позволило увеличить площади обработки с 70 до 1600 гектаров в текущем году», – подчеркнул Михаил Ведерников.

Он заметил, что должно было быть больше – 2300 гектаров, но помешала непогода.

«Известно, что обработка гербицидами не даёт эффекта ни во время дождя, ни сразу после дождя, потому что вещества просто вымываются. В этом году дождей, к сожалению, много как никогда. Из-за этого не везде обработка была проведена в необходимые сроки. И, конечно, это требует корректировки мероприятий на следующий год, поэтому нужно будет предусмотреть соответствующие средства и в региональном бюджете, чтобы всё упущенное наверстать», — отметил глава региона.

Кроме того, в этом году впервые начали использовать беспилотники для обработки территорий. «Пионером в мае стал Локнянский муниципальный округ. Дроны в области обрабатывают уже почти 330 гектар», – уточнил Михаил Ведерников.

Губернатор подчеркнул, что неплохие результаты показывают дорожники. «Выполнен механизированный окос обочин 2300 линейных километров. Также вместе с муниципалитетами разрабатываются отдельные планы по очистке дорог. Вместе с тем, учитывая сложности с гербицидами, масштабы покоса нужно дополнительно увеличивать», – сказал он.

Михаил Ведерников подчеркнул необходимость более тщательного заполнения интерактивной карты, отображающей места распространения борщевика.

«Неоднократно предупреждал, что борьба с борщевиком – это тоже один из критериев оценки эффективности глав, муниципальных команд, и всем без исключения муниципалитетам нужно заняться информированием граждан о возможности добавить места произрастания борщевика на соответствующую интерактивную карту. На данный момент этим пользуются немногие. Пока поступило менее 90 обращений, ещё 18 обращений поступило через социальные сети. Это уже неплохо, что от людей реакция есть, но, тем не менее, этого недостаточно для референтной картины. Поэтому нужно жителей максимально активно к этой работе подключать. Я уже сказал, коллеги, возьмите, пожалуйста, на личный контроль. Тема важная. Публично заявили о том, что в течение трёх лет с этой проблемой разберёмся, давайте так и сделаем», – заключил Михаил Ведерников.