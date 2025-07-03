Роскачество обнаружило нарушения в женских купальниках 18 брендов

09:18, 03 июля 2025, ПАИ

Роскачество проверило женские слитные купальники 21 популярного бренда на соответствие обязательным и опережающим требованиям качества и обнаружило нарушения различной степени в продукции 18 торговых марок. Об этом пишет РИА Новости.

Для исследования была выбрана продукция следующих брендов: 25Degrees, Incanto, Karosport, Kappa, Mark Formelle, Belle You, Adidas, Puma, Calzedonia, Joss, Tezenis, Reebok, Emdi, Bonafide, Termit, Women'secret, Fila, «Черемушки», Edge Planet, Befree, Tribuna. Оценка проводилась по 53 показателям безопасности, качества и достоверности маркировки.

«…Испытания показали, что только три из них соответствуют всем обязательным и опережающим требованиям (Incanto (Китай), Karosport (Россия), 25Degrees (Китай), остальные имеют те или иные нарушения… Девять торговых марок из 21 имели нарушения технического регламента… Еще девять торговых марок соответствуют требованиям ТР ТС, но не дотянулись до показателей опережающего стандарта Роскачества», - говорится в исследовании.

Во время проверки эксперты зафиксировали нарушения обязательных требований технического регламента, в том числе недостаточную воздухопроницаемость (Women'Secret, Befree, Termit, «Черемушки»), низкую устойчивость окраски к поту (Reebok) и морской воде (Edge Planet), а также недостоверную или неполную маркировку (Bonafide, Tribuna, Emdi и Edge Planet).

Кроме того, Роскачество выявило продукцию, которая не соответствует стандартам самой организации. Основные дефекты - низкая прочность ткани и швов (Tezenis), недостаточная стойкость к истиранию и слабая эластичность (Calzedonia, Puma, Belle You, Adidas, Joss), устойчивость окраски к УФ-свету (Termit).