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Общество

Ветеранов и сотрудников Госавтоинспекции поздравил Александр Котов от имени депутатов Собрания

Ветеранов и сотрудников Госавтоинспекции поздравил председатель Псковского областного Собрания Александр Котов от имени депутатов. Об этом ПАИ соощили в пресс-службе Собрания.

Александр Котов подчеркнул, что обеспечение безопасности дорожного движения – одна из важнейших составляющих государственной политики, которая направлена на сохранение жизни и здоровья граждан, а сотрудники Госавтоинспекции играют ключевую роль в выполнении этой задачи.

Фото пресс-службы Псковского областного Собрания

«В современном мире, где автомобилизация охватывает все сферы нашей жизни, эффективное управление дорожным движением требует повышенного внимания. Благодаря национальным проектам и государственным программам наши трассы и магистрали с каждым годом становятся лучше, а предоставление автомобилистам различных государственных услуг – удобнее и быстрее за счёт внедрения цифровых сервисов. Уверен, что наша общая цель по снижению аварийности и повышению культуры всех участников дорожного движения станет достижимой благодаря совместным усилиям Госавтоинспекции, государства и общества», – отметил Александр Котов.

Он поблагодарил ветеранов службы, чей опыт стал основой для формирования современных стандартов работы Госавтоинспекции. «Спасибо за ваш профессионализм и самоотверженный труд, желаю благополучия и профессиональных успехов», – заключил Александр Котов.

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