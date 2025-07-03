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Общество

Как справиться с солнечными ожогами, посоветовали псковичам

Как справиться с солнечными ожогами, посоветовали псковичам в Управлении Роспотребнадзора по Псковской области.

«Судя по прогнозу, сегодня самый жаркий день этого лета. Для тех, кто уже принимает солнечные ванны, напоминаем: чем больше солнца, тем выше риск получить ожог. Как помочь коже, если ожог уже появился, но под рукой нет специальных средств? Внимание на карточку», - отметили в ведомстве.

«А вот сметану использовать не рекомендуем: она может нарушать естественный теплообмен кожи и создавать риск инфицирования. Если ожог сильный, сопровождается волдырями, сильной болью или головокружением, обязательно обратитесь к врачу», – рекомендовали в Роспотребнадзоре.

Ранее сообщалось, что сегодня в Псковской области прогнозируется солнечная погода с температурой до +31 градуса.

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