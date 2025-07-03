30 экипажей подали заявки на участие в ралли «900 озёр» в Псковской области

09:58, 03 июля 2025, ПАИ

30 экипажей подали заявки на участие в седьмом этапе Кубка России по ралли «900 озёр», который пройдёт на территории Опочецкого района Псковской области с 9 по 13 июля. Об этом ПАИ сообщили организаторы соревнований.

Общий километраж гонки – 228 километров, а боевая дистанция ралли – 80 километров. В четверг, 10 июля, пройдут официальные тесты. На следующий день состоится ознакомление и откроется парк сервиса. 12 июля – старт первого спецучастка ралли. Он запланирован на 10:00 в Опочецком районе. Экипажи разыграют медали соревнований в зачётах «Абсолютный», 4000Н, 2000Н, 1600Н и 1400Н.

На соревнования заявилось 30 машин, в том числе несколько экипажей из Псковской области: псковичи Сергей Соболев и Маргарита Гребёнкина (1600Н), а также Владислав Супрун и Павел Росляков из Великих Лук (2000Н). В абсолютном зачёте гонку пока планирует провести всего один пилот – Дмитрий Мордкович из Москвы.

Организаторы принимают заявки на участие до 4 июля.

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