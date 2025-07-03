Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

30 экипажей подали заявки на участие в ралли «900 озёр» в Псковской области

30 экипажей подали заявки на участие в седьмом этапе Кубка России по ралли «900 озёр», который пройдёт на территории Опочецкого района Псковской области с 9 по 13 июля. Об этом ПАИ сообщили организаторы соревнований.

Фото: ПАИ

Общий километраж гонки – 228 километров, а боевая дистанция ралли – 80 километров. В четверг, 10 июля, пройдут официальные тесты. На следующий день состоится ознакомление и откроется парк сервиса. 12 июля – старт первого спецучастка ралли. Он запланирован на 10:00 в Опочецком районе. Экипажи разыграют медали соревнований в зачётах «Абсолютный», 4000Н, 2000Н, 1600Н и 1400Н.

На соревнования заявилось 30 машин, в том числе несколько экипажей из Псковской области: псковичи Сергей Соболев и Маргарита Гребёнкина (1600Н), а также Владислав Супрун и Павел Росляков из Великих Лук (2000Н). В абсолютном зачёте гонку пока планирует провести всего один пилот – Дмитрий Мордкович из Москвы.

Организаторы принимают заявки на участие до 4 июля.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












03 июля 2025

30 экипажей подали заявки на участие в ралли «900 озёр» в Псковской области
02 июля 2025

Псковички прошли учебно-тренировочный сбор для футбольных арбитров в Москве
02 июля 2025

Псковичи выиграли медали чемпионата России по бадминтону для лиц с ПОДА
02 июля 2025

Боксёры Псковской области стали призёрами турнира в Белоруссии
02 июля 2025

Подведены итоги третьего этапа Кубка Псковской области по лыжероллерам и кроссу
02 июля 2025

Псковичи стали призёрами первенства Белоруссии по академической гребле
02 июля 2025

Будущий мастер спорта из Великих Лук: Было очень много падений, не раз опускались руки
02 июля 2025

«Победа важнее усталости»: великолукский боксёр – о своей победе на чемпионате СЗФО

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...