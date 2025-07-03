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Спорт

Детский турнир «Футбольный фейерверк» пройдёт в Пскове

Турнир по футболу среди детских и юношеских команд «Футбольный фейерверк», посвящённый дню освобождения Пскова от немецко-фашистских захватчиков, пройдёт на стадионе «Машиностроитель» с 24 по 25 июля. Об этом ПАИ сообщили организаторы соревнований.

Фото: ПАИ

Соревнования пройдут среди спортсменов 2016-2017 годов рождения в формате шесть на шесть.

Победителей и призёров наградят кубками, медалями и грамотами. Также организаторы определят лучших игроков по номинациям.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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