Детский турнир «Футбольный фейерверк» пройдёт в Пскове

10:25, 03 июля 2025, ПАИ

Турнир по футболу среди детских и юношеских команд «Футбольный фейерверк», посвящённый дню освобождения Пскова от немецко-фашистских захватчиков, пройдёт на стадионе «Машиностроитель» с 24 по 25 июля. Об этом ПАИ сообщили организаторы соревнований.

Соревнования пройдут среди спортсменов 2016-2017 годов рождения в формате шесть на шесть.

Победителей и призёров наградят кубками, медалями и грамотами. Также организаторы определят лучших игроков по номинациям.

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