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ФК «Псков» проиграл мурманскому «Северу»

Футбольный клуб «Псков» на своём поле проиграл мурманскому «Северу» в матче чемпионата Северо-Западного федерального округа (Третьей лиги), который прошёл вчера, 2 июля. Об этом сообщается в Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

Фото: пресс-служба ФК «Псков»

Гости открыли счёт с пенальти в конце первого тайма. 11-метровый реализовал Игорь Тараканов. Затем «Север» удвоил преимущество голом с углового в исполнении Льва Титова.

В турнирной таблице мурманский коллектив вышел в лидеры, а «Псков» с семью очками остался на третьей позиции.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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