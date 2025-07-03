ФК «Псков» проиграл мурманскому «Северу»

10:38, 03 июля 2025, ПАИ

Футбольный клуб «Псков» на своём поле проиграл мурманскому «Северу» в матче чемпионата Северо-Западного федерального округа (Третьей лиги), который прошёл вчера, 2 июля. Об этом сообщается в Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

Гости открыли счёт с пенальти в конце первого тайма. 11-метровый реализовал Игорь Тараканов. Затем «Север» удвоил преимущество голом с углового в исполнении Льва Титова.

В турнирной таблице мурманский коллектив вышел в лидеры, а «Псков» с семью очками остался на третьей позиции.

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