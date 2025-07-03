Производство молока выросло в Псковской области

11:36, 03 июля 2025, ПАИ

Псковская область наращивает объемы производства молока и поголовья сельскохозяйственных животных, сообщили ПАИ в региональном министерстве сельского хозяйства.

За пять месяцев 2025 года объем производства молока во всех категориях хозяйств достиг 99,4 тыс. тонн, что демонстрирует прирост на 103,1% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. В частности, сельскохозяйственные предприятия показали увеличение объема производства молока на 104,5% и зафиксировали рост поголовья коров молочного направления на 100,3%.

Также отмечается значительный рост производства скота и птицы на убой (в живом весе) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, увеличение составило 19,4 тыс. тонн, что превосходит среднеотраслевой показатель на 111,2%.

В отчетном периоде зафиксирован и рост продуктивности молочного животноводства, здесь средней надой молока на одну фуражную корову увеличился на 112% по сравнению с аналогичным показателем предыдущего года и достиг 3690 кг.

Лидерами среди хозяйств по данному показателю на 1 июня являются: ООО «Гдов Молоко» Гдовского района с надоем молока 5087 кг на фуражную корову; ОАО «Красное знамя» Новосокольнического района с надоем молока 5054 кг на фуражную корову; ООО «Слактис» Великолукского района с надоем молока 4757 кг на фуражную корову.