Грозы, дожди и порывистый ветер обрушатся на Псковскую область

11:54, 03 июля 2025, ПАИ

Облачную с прояснениями погоду прогнозируют в Псковской области 4 июля, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС России со ссылкой на Псковский гидрометцентр.

Ночью в большинстве районов, днём по северу области будут кратковременные дожди. Ночью в отдельных районах – гроза.

Будет дуть западный ветер со скоростью 5–10 метров в секунду, по северу области – порывистый, 15–18 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью составит от +11 до +16 градусов, днём – от +18 до +23. Атмосферное давление будет низким.