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Общество

Срубивший лес на полмиллиона рублей гдович получил семь месяцев условно

Житель Гдовского района, обвиняемый в незаконной рубке леса, получил семь месяцев условно, сообщили ПАИ в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

В феврале 2024 года мужчина срубил две ели и пять сосен, зная, что деревья росли на особо охраняемой природной территории Государственного зоологического заказника «Ремдовский». Ущерб лесному фонду составил 548 тысяч 781 рубль.

В судебном заседании подсудимый вину в совершении преступления признал полностью, ущерб возместил в полном объеме.

С учетом всех обстоятельств дела и личности подсудимого приговором суда мужчине назначено наказание в виде лишения свободы на срок 7 месяцев условно с испытательным сроком 7 месяцев, с возложением в период испытательного срока определенных обязанностей.

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