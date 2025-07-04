«Герои земли Псковской»: как врач-доброволец стремится помогать людям

16:43, 04 июля 2025, ПАИ

Александр Борисенко мечтал стать врачом с самого детства. Ещё во втором классе он принял решение, которое определило всю его жизнь. Уже тогда его привлекала ответственность и значимость профессии, а окончательно выбор специальности анестезиолога-реаниматолога он сделал после слов преподавателя: «В операционной главный – анестезиолог». Эта фраза стала для Александра путеводной звездой, и вот уже двадцать лет он спасает жизни людей.

Когда началась специальная военная операция (СВО), Александр не смог остаться в стороне. Он подписал добровольческий контракт и отправился на Херсонское направление, понимая, насколько остро там не хватает медицинских специалистов.

«Без нас там никак», – говорит он сегодня, вспоминая, как вместе с коллегами сутками дежурил в госпитале, вывозил раненых под огнём дронов и однажды едва не столкнулся с танком. Сейчас эти воспоминания вызывают улыбку, но пережитое навсегда осталось в памяти.

По возвращении, признаётся псковский медик, тянуло обратно. «Земля и небо. Здесь одна жизнь, там – просто другая», – делится он размышлениями.

В родном городе он решил помогать людям на новом уровне и случайно узнал о региональной программе «Герои земли Псковской». Не раздумывая подал документы и теперь с нетерпением ждёт начала обучения.

Программа «Герои земли Псковской», стартовавшая 23 февраля, помогает участникам и ветеранам СВО получить новые компетенции для работы в органах власти, чтобы их опыт и знания служили на благо общества.

Программу «Герои земли Псковской» анонсировал губернатор Михаил Ведерников, который позже возглавил её общественный совет. В состав совета также вошли сенатор Алексей Наумец, председатель Псковского областного Собрания Александр Котов, руководитель регионального филиала государственного фонда «Защитники Отечества» Надежда Васильева. Секретарь общественного совета программы – директор Корпоративной академии правительства Псковской области Ирина Иванова.

Подробнее о ходе реализации данной программы читайте в специальном сюжете ПАИ.