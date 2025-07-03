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Спорт

Соревнования Truvor Ultra Trail пройдут без забега на 100 километров

Трейловый забег Truvor Ultra Trail (TUT) в этом году пройдёт без своей самой длинной дистанции – 100 километров. Состязания состоятся в Печорском районе 7 сентября, сообщили ПАИ организаторы мероприятия.

Фото: организаторы TUT

Победитель 100-километрового забега каждый год получал корону Трувора. Кому достанется трофей по итогам предстоящих соревнований, неизвестно. Самой длинной дистанцией забега станет 50-километровый трейл. Кроме того, участники пробегут 25, 10, 5 и 1 километр, а также 5 километров финской ходьбы.

«Малое количество участников на данную дистанцию. Мы приняли решение кинуть силы на более качественную подготовку остальных дистанций. В этом году дистанция 100 километров закрыта. Но в будущем году мы откроем приём заявок на данную дистанцию», – отметили организаторы.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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