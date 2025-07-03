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Общество

Делегация Псковской области работает на «Всероссийском дне поля – 2025»

Делегация Псковской области работает на «Всероссийском дне поля – 2025», который проходит в Волгоградской области с 3 по 5 июля, сообщили ПАИ в министерстве сельского хозяйства Псковской области.

Фото предоставили в министерстве сельского хозяйства Псковской области

Псковскую область на выставке представляет делегация во главе с министром сельского хозяйства региона Николаем Романовым. Областная команда принимает участие в деловой программе выставки.

Программа мероприятия включает в себя демонстрации новейшей сельскохозяйственной техники, выставку современных дронов, презентацию перспективных сортов сельскохозяйственных культур, деловую программу с участием ведущих экспертов отрасли, мастер-классы, концертные программы.

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