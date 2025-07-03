Первенство России и всероссийские соревнования по велоспорту на шоссе пройдут в Псковской области

15:27, 03 июля 2025, ПАИ

Первенство России и всероссийские соревнования по велоспорту на шоссе пройдут в Пушкинских Горах с 7 по 13 июля. Об этом ПАИ сообщили в Центре подготовки велосипедистов Великих Лук.

Состязания пройдут в формате многодневной гонки среди юниорок и девушек. «Проведение соревнований в Пушкинских Горах, в культурном и историческом сердце Псковской области, открывает новую страницу в развитии нашего вида спорта. Мы гордимся тем, что Псковская область принимает у себя столь масштабное и престижное соревнование. Особенно приятно отметить, что групповые гонки пройдут по центральным улицам Пушкинских Гор, что позволит зрителям в полной мере ощутить дух соревнований и увидеть в действии лучших спортсменок страны», – отметил председатель Федерации велосипедного спорта Псковской области Юрий Карпенков.

Гонка пройдёт в пять этапов, среди которых групповая гонка на 55,5 километра, индивидуальная гонка на 14 километров и ещё три групповые гонки на 69, 48 и 55,5 километра.

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