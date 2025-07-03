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Общество

Мошенница из Великих Лук обманула знакомую и получила штраф

Мошенница из Великих Лук обманула знакомую и получила штраф, сообщили ПАИ в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Ранее женщина была осуждена за аналогичное преступление. Подсудимая работала в организации, принимающей от населения плату за коммунальные услуги, и в августе 2021 года к подсудимой обратилась женщина с просьбой оказать помощь в оплате коммуналки. Подсудимая согласилась, получила от потерпевшей 11 700 рублей, но не внесла их в кассу организации в счет оплаты коммунальных услуг.

Похищенными денежными средствами подсудимая распорядилась по своему усмотрению.

Приговором суда женщине назначено наказание в виде штрафа в размере 80 тысяч рублей.

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