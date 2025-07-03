Приёмная кампания в вузы идёт на «Госуслугах»

16:02, 03 июля 2025, ПАИ

Вузы России продолжают приём документов от абитуриентов. Подача заявлений доступна онлайн через сервис «Поступление в вуз онлайн» на портале «Госуслуги», сообщили ПАИ в АНО «Национальные приоритеты».

Сервис позволяет выбрать до пяти специальностей в пяти вузах, включая программы бакалавриата, специалитета, магистратуры и аспирантуры. В 2025 году к платформе подключено более 1 700 вузов. Абитуриенты могут подобрать учебное заведение и специальность по индивидуальным параметрам: баллам ЕГЭ, предметам, местоположению вуза, наличию общежития, военной кафедры и форме обучения (очной или заочной).

«Сервис «Поступление в вуз онлайн» – это удобный инструмент, позволяющий осознанно выбрать вуз на основе индивидуальных критериев. Он обеспечивает равный доступ к образованию для абитуриентов из всех регионов страны», – отметил заместитель председателя Правительства России – руководитель аппарата Правительства РФ Дмитрий Григоренко.

Платформа предоставляет информацию о конкурсах, количестве бюджетных мест и образовательных программах более чем 1 000 вузов и 1 100 специальностей. Абитуриенты могут отслеживать свои позиции в конкурсных списках и выбирать вузы, соответствующие их проходным баллам.

Цифровизация приёма документов – часть национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», направленного на упрощение доступа к государственным услугам.