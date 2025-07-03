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Общество

Общественная баня заработает в Гдове 5 июля

Общественная баня заработает в Гдове в ближайшие выходные, сообщил в своём телеграм-канале глава Гдовского района Иван Мешков.

Фото из телеграм-канала Ивана Мешкова

Он уточнил, что с банковских счетов МУП «Гдовпроект» снят арест судебных приставов, это позволило администрации Гдовского района погасить долг по зарплате перед всеми сотрудниками.

«Проблема сложилась не за пару месяцев, это результат неэффективной работы прошлого управленца. История эта началась ещё в 2019 году. Деньги, да, выделялись, но по каким направлениям они расходовались, когда зачислялись на счета МУП, сейчас сказать сложно», – отметил Иван Мешков.

Он подчеркнул, что предприятие должно зарабатывать деньги по каждому из своих направлений: очистные сооружения, система водоснабжения, работа свалки.

«Должен быть порядок и, конечно, плотная работа с министерством (ранее комитетом) по тарифам и энергетике Псковской области, в том числе и по компенсационным выплатам. В последнее время эта работа руководителем проводилась с большими нарушениями. Не буду скрывать, что ситуация с муниципальным предприятием непростая, но сейчас силами администрации делается всё возможное, чтобы нормализовать работу. Санобработка помещений бани будет проведена в ближайшее время, отремонтирован и кассовый аппарат... В субботу баня вновь откроет двери для всех желающих. О дальнейшем ходе дел по этому вопросу буду вас, дорогие земляки, обязательно информировать», – пообещал глава Гдовского района.

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Общественная баня заработает в Гдове 5 июля

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