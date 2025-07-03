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Общество

Михаил Ведерников назвал место и время проведения «Кургана Дружбы»

О времени и месте проведения мероприятий «Кургана Дружбы» рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

Фото: ПАИ. Курган Дружбы

Мероприятие пройдёт в субботу, 5 июля. Встреча делегаций состоится в 11:00. Место встречи – 32-й километр автодороги Себеж – Заситье. Глава региона напомнил, что это приграничная территория, поэтому важно взять с собой паспорт и свидетельство о рождении ребёнка.

«Не забудьте об удобной обуви и головных уборах, а на случай капризов погоды – о дождевиках или зонтах. Всех ждём!» – заключил Михаил Ведерников.

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