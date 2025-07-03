Студент ПсковГУ одержал победу в конкурсе «Россия, устремлённая в будущее»

20:07, 03 июля 2025, ПАИ

Студент ПсковГУ Даниил Пилипенко одержал победу в конкурсе «Россия, устремлённая в будущее». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе вуза.

Работы на конкурсе были посвящены 80‑летию Победы в Великой Отечественной войне. Всего приняли участие более 670 обучающихся из 67 вузов и колледжей.

Даниил Пилипенко победил в номинации «Лучшая видеоработа». Он представил сюжет «Эхо войны». Вместе с этим студент Максим Большаков стал призёром в номинации «Лучшая изобразительная работа» и присоединился к церемонии награждения онлайн.