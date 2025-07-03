Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Студент ПсковГУ одержал победу в конкурсе «Россия, устремлённая в будущее»

Студент ПсковГУ Даниил Пилипенко одержал победу в конкурсе «Россия, устремлённая в будущее». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе вуза.

Фото: пресс-служба ПсковГУ

Работы на конкурсе были посвящены 80‑летию Победы в Великой Отечественной войне. Всего приняли участие более 670 обучающихся из 67 вузов и колледжей.

Даниил Пилипенко победил в номинации «Лучшая видеоработа». Он представил сюжет «Эхо войны». Вместе с этим студент Максим Большаков стал призёром в номинации «Лучшая изобразительная работа» и присоединился к церемонии награждения онлайн.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












03 июля 2025

В Псковской области занимаются возрождением старых сортов картофеля
03 июля 2025

Студент ПсковГУ одержал победу в конкурсе «Россия, устремлённая в будущее»
03 июля 2025

Михаил Ведерников поздравил жителей Белоруссии с Днём независимости
03 июля 2025

Сотрудники СК России работают на месте обнаружения останков жертв нацистов в Себежском районе
03 июля 2025

Михаил Ведерников назвал место и время проведения «Кургана Дружбы»
03 июля 2025

Опубликован список водоёмов Псковской области, где можно и нельзя купаться
03 июля 2025

Динамику серебристых облаков запечатлел астроном-любитель в Пскове
03 июля 2025

Псковский оркестр 104-го десантно-штурмового полка выступит на фестивале «Михайловский бастион»

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...