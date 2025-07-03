Михаил Ведерников поздравил сотрудников и ветеранов Госавтоинспекции с профессиональным праздником
Сотрудников и ветеранов Госавтоинспекции с профессиональным праздником поздравил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.
«Почти за 90 лет существования служба стала надёжным гарантом безопасности на дорогах, внося неоценимый вклад в профилактику ДТП, охрану правопорядка и борьбу с преступностью. Сотрудники ведомства демонстрируют высокий профессионализм и ответственность, эффективно способствуя безопасности дорожного движения в Псковской области», – отметил Михаил Ведерников.
Глава региона также подчеркнул, что преданность делу, принципиальность и неравнодушие сотрудников Госавтоинспекции ежедневно спасают жизни и здоровье людей и это заслуживает искренней благодарности. «Желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия и дальнейших успехов в службе!» – заключил губернатор.
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Михаил Ведерников поздравил сотрудников и ветеранов Госавтоинспекции с профессиональным праздником