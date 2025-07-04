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Общество

Энергокомпания в Псковской области получила штраф в миллион рублей за нарушение сроков подключения

ПАО «Россети Северо-Запад» в Псковской области получило штраф в миллион рублей за нарушение сроков подключения граждан, сообщили ПАИ в Псковской УФАС.

ПАО «Россети Северо-Запад» должно было подключить 12 объектов, но в указанные договорами сроки этого не сделало. Других компаний, к которым могли бы обратиться граждане для подключения света, не было.

Псковское УФАС России решило, что монополист своими действиями нарушил права и законные интересы граждан. ПАО «Россети Северо-Запад» оштрафовано на 1 миллион рублей за неисполнение своих обязательств.

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