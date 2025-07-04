Острович заплатит 400 тысяч рублей за оправдание терроризма

09:42, 04 июля 2025, ПАИ

По материалам оперативно-разыскной деятельности УФСБ России по Псковской области Первым Западным окружным военным судом осуждён житель Островского района, который размещал в интернете материалы, оправдывающие деятельность организаций, признанных в России террористическими. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

Гражданин признан виновным в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, публичном оправдании терроризма / пропаганде терроризма в интернете и в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности.

Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 400 тысяч рублей с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и размещением информации в интернете сроком на полтора года.

Приговор вступил в законную силу.