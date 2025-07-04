Четыре пожара ликвидировали в Псковской области за сутки

09:59, 04 июля 2025, ПАИ

Четыре пожара ликвидировали в Псковской области 3 июля, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

Так, хозпостройка сгорела в деревне Ваево Новосокольнического муниципального округа. Предположительно, причина возгорания – неосторожное обращение с огнём.

Ещё одна хозпостройка сгорела на улице Мирной в Палкино. Предположительная причина возгорания – короткое замыкание электропроводки внутри постройки.

Также нежилой дом, гараж, баня и хозпостройка сгорели в деревне Влазово Островского муниципального округа. Возможной причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём.

Кроме того, хозпостройка горела на улице Центральной в деревне Бор Новосокольнического муниципального округа. Предположительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнём.