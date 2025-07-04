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Общество

В Псковской области завершился основной период демонстрационных экзаменов

В Псковской области завершился основной период сдачи государственной итоговой аттестации в форме демонстрационного экзамена (ДЭ), сообщили ПАИ в министерстве образования региона.

Фото: министерство образования Псковской области

Демонстрационные экзамены проводятся ежегодно в профессиональных колледжах и техникумах региона с целью оценки практических навыков, полученных в ходе освоения образовательных программ среднего профессионального образования и компетенций обучающихся согласно современным требованиям рынка труда.

Результаты ДЭ учитываются при выдаче дипломов государственного образца и оказывают значительное влияние на трудоустройство выпускников учебных заведений.

В 2025 году более 1600 обучающихся профессиональных образовательных организаций региона прошли процедуру ДЭ. Оценка компетенций осуществлялась экспертами, а также представителями работодателей и экспертов предприятий промышленности и сферы услуг региона. Студенты продемонстрировали знания и практические умения в различных отраслях экономики, включая строительство, информационные технологии, туризм и сельское хозяйство и др. Экзамены стали завершающим этапом подготовки будущих специалистов среднего звена и рабочих профессий.

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