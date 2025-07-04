Более 4 тысяч родителей-пенсионеров в Псковской области получают повышенную пенсию за детей

10:31, 04 июля 2025, ПАИ

Отделение Соцфонда РФ по Псковской области выплачивает повышенную фиксированную выплату к пенсии за детей на иждивении 4 045 жителям региона. Об этом ПАИ сообщили в учреждении.

«Такую поддержку получают родители-пенсионеры, которые воспитывают несовершеннолетних детей или детей-студентов, обучающихся по очной форме, в возрасте до 23 лет, а также старше, если им с детства установлена инвалидность. Размер доплаты составляет одну треть от величины фиксированной выплаты и устанавливается за каждого иждивенца, но не более чем на трех. Фиксированная выплата подлежит ежегодной индексации», — рассказал заместитель управляющего Отделением СФР по Псковской области Дмитрий Яковлев.

За одного и того же ребенка пенсия может быть повышена обоим родителям. Повышение устанавливается как работающим, так и неработающим пенсионерам до совершеннолетия детей независимо от факта учебы. Родителям студентов — на период очного обучения, но не более чем до 23-летия иждивенцев. Обращаем внимание на то, что факт учёбы подтверждается справкой из учебного заведения.

В случае отчисления ребенка, перевода на заочную или вечернюю форму обучения, призыва на военную службу выплата повышенного размера страховой пенсии родителям прекращается. Об этих фактах следует своевременно сообщить в Отделение СФР по Псковской области, чтобы избежать переплат, которые в дальнейшем будут удержаны из пенсии. Но если студент берет академический отпуск, выплата повышенной пенсии родителям будет продолжена при условии отсутствия его трудоустройства.

Заявление на получение доплаты за детей можно подать на портале госуслуг или лично в клиентской службе Отделения СФР по Псковской области. Если ребенок родился после 1 января 2024 года, надбавка назначается беззаявительно.