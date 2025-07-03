Спартакиада пенсионеров Псковской области пройдёт в августе

11:37, 04 июля 2025, ПАИ

Спартакиада пенсионеров Псковской области, приуроченная к празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, пройдёт в Пскове 20 и 21 августа. Об этом ПАИ сообщили в Центре спортивной подготовки Псковской области.

Соревнования будут включать в себя пять видов: лёгкая атлетика, плавание, настольный теннис, шахматы и дартс.

В рамках легкоатлетических состязаний участникам нужно будет преодолеть километровый забег, в плавании сильнейших выявят на 50-метровке вольным стилем, в шахматах состоится турнир по рапиду.

Организаторы принимают предварительные заявки на участие до 13 августа. По итогам соревнований будет сформирована сборная для участия во всероссийском этапе спартакиады.

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