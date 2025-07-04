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Общество

Бронепробег «Дорога мужества» пройдет через Псковскую область

Колонна демилитаризованной бронированной техники пройдёт через Псковскую область, по местам сражений времен Великой Отечественной войны. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства региона.

С 8 по 14 июля колонна посетит Москву, Ржев, Великие Луки, Псков, Великий Новгород, Валдай и Тверь. Общая протяженность маршрута составит более полутора тысяч километров. В каждом городе участники проведут встречи с жителями, расскажут о военной технике и боях, возложат цветы к памятникам павшим.

Колонна бронетехники прибудет в Великие Луки 9 июля в 17:00. Стоянка будет организована у стелы «Город воинской славы».

На следующий день, 10 июля, в 15.00 колонна встанет у Вечного огня на Площади Победы в Пскове.

Все желающие смогут увидеть восстановленные образцы советской военной техники: БТР-40, БРДМ-1, «Катюшу» (БМ-13НМ), БРДМ-2, БМ-8-24, а также армейские автомобили УАЗ-469, ГАЗ-69, ГАЗ-66, ЗИС-5, ЗИС-151, ЗИЛ-157, ЗИЛ-131, ГАЗ-63 АС-1 и легендарную «Волгу» ГАЗ-24.

Безопасность акции обеспечат военнослужащие Росгвардии.

Цель бронепробега — сохранить память о героях, которые защитили Родину и мир. В этом году акция приурочена к 80-й годовщине Великой Победы и направлена на воспитание патриотизма и гражданской ответственности у молодежи.

Мероприятие организовано Межрегиональной общественной организацией «Военно-техническое общество».

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