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Общество

Акция «Семья помогает семье» пройдёт в Псковской области

Акцию «Семья помогает семье» запускает Ресурсный центр поддержки добровольчества Псковской области. Мероприятие приурочено ко Дню семьи, любви и верности, который празднуют в России 8 июля. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

Изображение: организаторы

С 3 по 17 июля все желающие могут помочь малоимущим семьям и одиноким пожилым людям. Принимаются одежда, обувь, постельное бельё, книги, канцелярские товары и игрушки. Вещи должны быть новыми или в хорошем состоянии.

Сбор организован в Ресурсном центре поддержки добровольчества Псковской области (улица Конная, 2 в Пскове).

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