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Общество

Об основных причинах смертности в Псковской области поговорят в программе «Анамнез»

Программа «Анамнез» выйдет в эфир радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в пятницу, 4 июля, в 14:00. Гостьей станет главный врач Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Мария Отраднова.

Мария Отраднова. Фото: ПАИ

Какие внешние причины смерти являются самыми распространёнными в нашем регионе? Как изменился уровень смертности от внешних причин за последние годы? Какие возрастные группы наиболее уязвимы для смерти от внешних причин? Есть ли гендерные и возрастные различия в смертности от внешних причин?

Об этом и многом другом – в эфире программы «Анамнез» сегодня в 14:00. Видеотрансляцию программы смотрите на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».

Задать вопросы гостье эфира можно по телефону 8 (8112) 672-883.

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