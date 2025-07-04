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Общество

В прошлом году в Псковской области зарегистрировано 25 суицидов, в этом – восемь

В прошлом году в Псковской области зарегистрировано 25 суицидов, в этом – восемь, сообщила главный врач Псковского центра общественного здоровья и медицинской профилактики Мария Отраднова в программе «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM).

Суициды относятся к смертям от внешних причин. В эту же статистику включаются утопления, падения с высоты, смерти при пожарах.

«Как правило, смерти от внешних причин наиболее актуальны для молодых людей, которые как раз демонстрируют рискованное поведение. Немало смертей случается на фоне злоупотребления алкоголем или курительными смесями. Эти люди зачастую не понимают, что творят», – отметила Мария Отраднова.

Специалист отметила, что именно мальчики чаще девочек демонстрируют поведение, которое может привести к несчастному случаю со смертельным исходом.

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