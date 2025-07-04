Нельзя терпеть домашнее насилие, предупредила псковичек Мария Отраднова

15:36, 04 июля 2025, ПАИ

Нельзя терпеть домашнее насилие, предупредила главный врач Псковского центра общественного здоровья и медицинской профилактики Мария Отраднова в программе «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM).

«Чаще всего жертвами семейного насилия становятся женщины. Нельзя руководствоваться принципом «бьёт – значит любит». Если вас любят, вам никогда не сделают больно», – предупредила Мария Отраднова, добавив, что в регионе действует кризисный центр для пострадавших женщин.

Жертве насилия не должно быть стыдно, подчеркнула Мария Отраднова.