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Общество

Нельзя терпеть домашнее насилие, предупредила псковичек Мария Отраднова

Нельзя терпеть домашнее насилие, предупредила главный врач Псковского центра общественного здоровья и медицинской профилактики Мария Отраднова в программе «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM).

Мария Отраднова. Фото: ПАИ

«Чаще всего жертвами семейного насилия становятся женщины. Нельзя руководствоваться принципом «бьёт – значит любит». Если вас любят, вам никогда не сделают больно», – предупредила Мария Отраднова, добавив, что в регионе действует кризисный центр для пострадавших женщин.

Жертве насилия не должно быть стыдно, подчеркнула Мария Отраднова.

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Нельзя терпеть домашнее насилие, предупредила псковичек Мария Отраднова

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