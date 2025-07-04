Нельзя терпеть домашнее насилие, предупредила псковичек Мария Отраднова
Нельзя терпеть домашнее насилие, предупредила главный врач Псковского центра общественного здоровья и медицинской профилактики Мария Отраднова в программе «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM).
«Чаще всего жертвами семейного насилия становятся женщины. Нельзя руководствоваться принципом «бьёт – значит любит». Если вас любят, вам никогда не сделают больно», – предупредила Мария Отраднова, добавив, что в регионе действует кризисный центр для пострадавших женщин.
Жертве насилия не должно быть стыдно, подчеркнула Мария Отраднова.