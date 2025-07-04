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Общество

Даже неглубокий водоём опасен для ребёнка – Мария Отраднова

Даже неглубокий водоём опасен для ребёнка, обратила внимание главный врач Псковского центра общественного здоровья и медицинской профилактики Мария Отраднова в программе «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM).

Мария Отраднова. Фото: ПАИ

«Следите за детьми на пляжах. И не только на пляжах. Если у вас на участке есть пруд, бассейн или пожарный водоем неподалеку, они должны быть огорожены. Ребенок просто не сможет выбраться из того же бассейна или пожарного водоёма», – предупредила специалист.

Несколько лет назад, по словам Марии Отрадновой, в пожарном водоёме утонула пятилетняя девочка, которая просто не сумела выбраться.

Взрослым эксперт посоветовала не быть самоуверенными. «Даже если вы переплываете Великую, это не значит, что выплывете из морского течения», – отметила Мария Отраднова.

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